150 Jahre Kalvarienberg Neusiedl am See

Der Kalvarienberg in Neusiedl am See ist sowohl als Pilgerstätte als auch als Ausflugsziel beliebt. Im Ersten Weltkrieg entstand dort der sogenannte Serbenfriedhof, im Zweiten Weltkrieg verloren viele Kriegsgefangene beim Bau des Südostwalls dort ihr Leben. Den Kreuzweg gibt es mittlerweile 150 Jahren.