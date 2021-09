Chronik

Biker aus dem Burgenland in Steiermark getötet

Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See ist am Samstagabend in der Oststeiermark gestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann war mit zwei anderen Bikern nahe der Therme Loipersdorf unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.