Alle, die das „Dan Mladine“ in Stinatz besucht haben, werden ersucht, sich in einem der Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) einem PCR-Test zu unterziehen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Dies gelte auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind, hieß es am Samstag in einer Aussendung des Koordinationsstabes.

Auch nach dem „Dan Maldine“ in Steinbrunn gab es einen öffentlich Aufruf zum Testen – mehr dazu in Steinbrunn: Infektion beim „Dan Mladine“.