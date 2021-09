Neue Haltestellen bei Volksschule Eisenstadt

In den Sommerferien hat es bei der Volksschule in der Bahnstraße in Eisenstadt Bauarbeiten gegeben. Bei der Schule ist es in den letzten Jahren immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen. Nun ist die Bushaltestelle vor der Schule umgebaut worden. Die Busse halten jetzt direkt auf der Fahrbahn anstatt wie bisher in einer Busbucht. Dadurch müssen auch Autos hinter den haltenden Bussen stehenbleiben.

In dieser verkehrsberuhigten Zone können Kinder die Fahrbahn dann sicher überqueren. Zusätzlich sind Parkplätze vor der Volksschule geschaffen worden. Ab sofort stehen auch mehr gekennzeichnete Haltestellen für Eltern, die ihre Kinder mit Autos zur Schule bringen, zur Verfügung. Das Konzept ist in Zusammenarbeit mit dem Elternverein und der Schuldirektion ausgearbeitet worden. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP), spricht von einem weiteren Projekt für mehr Sicherheit in der Landeshauptstadt.