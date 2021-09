Politik

Doskozil will Lockerungen bei 80 Prozent Impfquote

Kritik an den derzeitigen CoV-Regeln bei der Maskenpflicht hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Donnerstag geübt. Wenn das Burgenland eine Impfquote von 80 Prozent erreicht, will Doskozil zudem mit dem Bund über Lockerungen im Burgenland reden.