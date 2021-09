Werner Herics als ORF-Landesdirektor bestätigt

Herics ist seit 2016 ORF-Direktor für das Burgenland und wurde nun in dieser Funktion für fünf weiter Jahre bestätigt. Der 56-jährige Burgenland-Kroate studierte Geografie und Geschichte und war von 1992 bis 1999 sowie von 2001 bis 2006 im ORF tätig: im Landesstudio Burgenland, als Moderator und Regisseur bei Ö1, als Leiter des Korrespondentenbüros in Belgrad und später als stellvertretender Ö1-Info-Chef.

Dazwischen war er im Auftrag des Außenministeriums Koordinator der Beratungs- und Ausbildungsprogramme der OSZE für Medien im Kosovo. 2007 wechselte er zur WAZ, wo er bis 2010 als Geschäftsführer aller Verlagsbeteiligungen in Serbien fungierte. Danach wurde er neben Michael Tillian Vorstand in der Regionalmedien Austria (RMA), dem Regionalzeitungsunternehmen der Styria Media Group und der Tiroler Moser Holding. Im Jänner 2013 ging Herics in den ORF zurück und wurde Leiter des Strategieprojekts.

„Mit Freude und Respekt“ in die zweite Periode

„Mit Freude und Respekt nehme ich die Herausforderungen meiner zweiten Legislaturperiode als Direktor des ORF-Landesstudios Burgenland an. Unser Publikum kann sich darauf verlassen, weiterhin mit umfassender Information und abwechslungsreicher Unterhaltung versorgt zu werden. Neben einer verstärkten Digitalisierung liegt mir auch weiterhin besonders das Programm für die Volksgruppen am Herzen“, so Landesdirektor Herics.

Neues Direktorium bestellt

Unter dem designierten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann wird ORF III-Geschäftsführerin Eva Schindlauer Finanzdirektorin, ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher Radiodirektorin, Puls 4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz Programmdirektorin und GIS-Chef Harald Kräuter zum Technikdirektor. Bei den zentralen Direktorenposten beträgt der Frauenanteil künftig 75 statt bisher 50 Prozent. Die vier zentralen Direktoren kamen im ORF-Stiftungsrat auf 32 von 35 Stimmen. Das entspricht über 90 Prozent Zustimmung.

Vier Verlängerungen in den Landesstudios

In den Landesdirektionen kam es zu vier Verlängerungen und fünf Neubestellungen. Neben Werner Herics im Burgenland beziehen Gerhard Koch in der Steiermark, Karin Bernhard in Kärnten und Markus Klement in Vorarlberg erneut die ORF-Landeschefsessel.

ORF/Roman Zach-Kiesling

Neu an der Spitze eines Landesstudios sind mit 1. Jänner 2022 Edgar Weinzettl in Wien, Robert Ziegler in Niederösterreich, Klaus Obereder in Oberösterreich, Esther Mitterstieler in Tirol und Waltraud Langer in Salzburg. Das Paket der Landesdirektoren kam auf 34 von 35 Stimmen – es gab eine Enthaltung von der vom ORF-Zentralbetriebsrat entsandten unabhängigen Stiftungsrätin Christiana Jankovics: Sie hatte noch am Mittwoch Kritik an der erneuten Nominierung Klements trotz Kritik an dessen Führungsstil geübt – mehr dazu in – Weißmann präsentiert sein Team (news.ORF.at)

Grüne: ORF wichtiger Teil der Medienlandschaft

Ein starker, parteipolitisch unabhängiger und professioneller öffentlicher Rundfunk sei ein wichtiger Teil der burgenländischen Medienlandschaft, so die Landessprecherin der Grünen Burgenland, Regina Petrik, anlässlich der Wiederbestellung von Landesdirektor werner Herics. „Der ORF muss die komplette Vielfalt des Landes abbilden und darf sich auch nicht scheuen, den Mächtigen auf die Finger zu schauen“, so Petrik.