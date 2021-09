Positiver Coronafall in AVITA Therme

Erst am Mittwoch war ein solcher Aufruf nach einem positiven Fall beim Dan Mladine in Steinbrunn ergangen – mehr dazu in Steinbrunn: Infektion beim „Dan Mladine“ .

Im aktuellen Fall geht es um die AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart). Die Behörde ruft Personen, die am Sonntag in der Therme waren, auf, das PCR-Testangebot der burgenländischen zu BITZ nutzen. Dies gelte auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind. Bei Auftreten von entsprechenden Symptomen, sollten sich Betroffene umgehend an die kostenlose Gesundheitshotline 1450 wenden. Die infizierte Person sowie alle bekannten Kontaktpersonen seien bereits behördlich abgesondert und alle erforderlichen Maßnahmen gesetzt worden.