Engere Zusammenarbeit mit Bratislava geplant

Es geht um die grenzüberschreitende Stadtregion „Bratislava – Umland“, kurz „baum“ genannt. Das dazugehörige EU-Projekt „baum_cityregion“ soll durch die unterschriebene Kooperationsvereinbarung die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bratislava, Niederösterreich und dem Burgenland nun vertiefen. Das Memorandum sei ein Fahrplan für die Zusammenarbeit mit Bratislava, sagte dazu Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Gemeinsame Organisation für 2023 geplant

Im Jahr 2023 soll der Fahrplan in der Gründung einer gemeinsamen Organisation münden. Für die direkten Umlandgemeinden Bratislavas im Burgenland seien das „gute Nachrichten“, so Dorner. Für das Burgenland ist das Regionalmanagement Burgenland involviert und dabei für die Strategieerstellung zuständig. Am 23.November findet eine Konferenz in Bratislava statt, es wird dabei um die Nutzung öffentliche Räume und Naturräume an den Uferbereichen der Stadtregion Bratislava-Umland gehen.