56 Coronavirus-Neuinfektionen

Rund 19.000 Personen sind bereits genesen. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 20 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich vier Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 896 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, das sind um acht weniger als am Vortag.

Fast 200.000 vollständig geimpft

206.010 Burgenländer und Burgenländerinnen haben im Burgenland ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. Davon sind 197.904 Personen bereits vollständig geimpft, heißt es vom Koordinationsstab Coronavirus.