Frauenstrategie: Erste Ergebnisse

Abgefragt wurden sieben Themenfelder der geplanten Frauen- und Gleichstellungsstrategie. Die Umfrage wurde von der FH Burgenland in Abstimmung mit der Forschung Burgenland ausgewertet. Mehr als 1.600 Burgenländerinnen und Burgenländer nahmen daran teil. 88 Prozent der Antworten kamen von Frauen, die meisten Teilnehmenden kamen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung.

Ende des Jahres soll alles fertig sein

Der Altersdurchschnitt lag bei 44 Jahren, die jüngste Teilnehmerin war 15, die älteste 94. Etwa 15 Prozent der Befragten hatten einen Lehrabschluss. Die Antworten zeigten, dass das Erleben von Diskriminierung sich nach Geschlecht unterscheidet, aber auch nach den Orten, an denen sie stattfindet, wie am Arbeitsplatz, bei der Ausbildung, bei Weiterbildungsmöglichkeiten oder im öffentlichen Raum. Im nächsten Schritt werden nun die verschiedenen Themen in Workshops behandelt. Ende des Jahres soll die Frauen- und Gleichstellungsstrategie des Burgenlandes fertig sein.