13 positive Schul-PCR-Tests im Burgenland

Die meisten positiven PCR-Tests gab es an den Wiener Volksschulen mit 99. In Niederösterreich waren es 77, in Salzburg 31, in Tirol 21, in Kärnten sechs (jeweils über alle Schultypen), zeigt eine Bilanz des Bildungsministeriums vom Mittwoch. Im Burgenland, wo schon am Montag rund 30.000 PCR-Tests durchgeführt wurden, schlugen 13 Tests an. In der ersten Schulwoche gab es im Burgenland neun positive Tests – mehr dazu in Erste Schulwoche: Neun positive CoV-Tests

Probleme in Westösterreich

Im Westen gab es beim ersten PCR-Testdurchgang diese Woche Startprobleme. Teils waren die Ergebnisse von am Dienstag durchgeführten Tests aufgrund einer technischen Panne auch am Mittwoch noch nicht verfügbar. Die Ergebnisse entscheiden, wer in die Schule darf. Teils wurden stattdessen Antigen-Tests durchgeführt – mehr dazu in Probleme bei PCR-Schultests im Westen (news.ORF.at)