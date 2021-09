Lange Wartezeiten auf Autos

Der Autohändler Erwin Frieszl mit Standorten in Rohrbach an der Lafnitz und Unterwart verkauft Fahrzeuge eines französischen Konzerns. Für seine Kunden hat sich die Wartezeit im Durchschnitt von zwei auf vier Monate verdoppelt. „Es ist momentan sehr schwierig, weil wir leider keine Autos liefern können, also das Chip-Problem macht uns natürlich schon große Sorgen. Mittlerweile ist es aber schon so, dass die Kunden wissen, dass sie längere Lieferzeiten in Kauf nehmen müssen. Problematisch ist es natürlich für jene, die im Frühjahr die Autos bestellt haben, und bis jetzt noch kein Auto haben“, so Frieszl.

Auswirkungen auch auf Gebrauchtwagenmarkt

Die Lieferprobleme schlagen auch auf den Gebrauchtwagenmarkt durch: „Natürlich ist eine Knappheit vorhanden, wenn keine Neuwagen geliefert werden, sind auch keine Gebrauchtwagen am Markt. Also man muss hier schon sehr flexibel sein – so wie wir es machen, wir kaufen Gebrauchtfahrzeuge an und haben genug auf Lager, so kann man das Ganze ein bisschen überbrücken.“

Nicht alle Kunden akzeptieren lange Wartezeiten

Stefan Kneisz ist Obmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer und verkauft als Händler Autos von asiatischen Konzernen. Nicht alle Kunden akzeptieren Wartezeiten von bis zu einem Jahr, sagt Kneisz: „Manche fahren dann mit dem alten Auto weiter, lassen es reparieren und steigen dann auf ein Modell, das verfügbar ist, um.“ Elektroautos sind noch keine Alternative. In diesem Segment gibt es zwar hohe Steigerungsraten, ausgehend allerdings von einem sehr niedrigen Niveau. 85 Prozent der Elektroautos sind Firmenfahrzeuge. Mit einer Entspannung am Automarkt rechnen die Händler nicht vor Ende des nächsten Jahres.