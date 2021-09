Verkaufszuwächse bei Immobilien

Österreichweit wurden rund 77.000 Immobilien verkauft – das entspricht einer Steigerung von etwa 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. REMAX führt das auf mehr Zeit zuhause durch Homeoffice-Lösungen und die ungebrochene Beliebtheit von Immobilien als Wertanlage zurück.

Zuwächse in fast allen Bezirken

Mehr als doppelt so hoch war der Zuwachs im Burgenland. Nahezu alle Bezirke verzeichneten neue Rekorde. Nur in Oberwart konnten die Verkaufszahlen aus den vergangenen Jahren nicht übertroffen werden. Der mit Abstand teuerste Verkauf im Burgenland war ein Fachmarktzentrum in Kittsee um 23 Millionen Euro. Diese Rekordsumme hat unter anderem dazu beigetragen, dass Neusiedl am See der umsatzstärkste Bezirk im Land ist.

Die südburgenländischen Bezirke Jennersdorf, Oberwart, Güssing und Oberpullendorf zählen laut Analyse hingegen weiterhin zu den Bezirken mit den günstigsten Immobilienpreisen in Österreich.