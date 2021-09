Sensation: Wiesberger bei Ryder Cup

Das letzte Turnier vergangenes Wochenende in England hat endgültig über die Teilnahme am Ryder Cup entschieden – für den Bad Tatzmannsdorfer Bernd Wiesberger ist es ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere und ein lange verfolgtes Ziel. „Ich habe bis jetzt versucht, dass ein bisschen beiseite zu schieben, es nicht zu nahe herankommen zu lassen, weil natürlich auch ein extremer Druck entsteht, Teil eines solchen Teams sein zu können“, so Wiesberger. Der Wunsch beim Ryder Cup dabei zu sein, sorgte für Druck. Der Bad Tatzmannsdorfer spielte am Schlusstag in Wentworth seine schwächste Runde. Am Ende reichte ein 20. Platz für die Qualifikation. „Es war unglaublich, es war eine Golfrunde, wie keine andere zuvor. Ich habe schon einige Turniere mitgespielt, aber es war nie so aufreibend und emotional, weil man um mehr spielt, als um einen Turniersieg“, so Wiesberger.

European Tour Media Hub

Wiesberger schreibt Sportgeschichte

Wiesberger schreibt einmal mehr Sportgeschichte. Er ist der erste Österreicher der ein Masters gewinnen konnte, der erste Österreicher in den Top 30 der Weltrangliste – und nun der erste heimische Golfer, der beim Ryder Cup am Start ist. Das Kontinental-Duell zwischen den USA und Europa wird seit 1927 ausgetragen und ist eine der größten Sportveranstaltungen weltweit. Im Team Europa tritt Bernd Wiesberger nächste Woche ab 24. September in den USA dann an. Geld gibt es beim Ryder Cup keines zu verdienen, vielmehr geht es um Prestige und Ruhm.