15.000 Besucher bei Nova Rock Encore mit „2-G“

15.000 Fans feierten am Samstag ausgelassen im Stadion von Wiener Neustadt. Möglich gemacht hat das ein strenges Sicherheitskonzept. Es gab nur geimpft oder mit gültigem PCR-Test Zutritt auf das Gelände – mehr dazu in Nova Rock Encore: Festival fast wie früher.

180 Besucher haben sich vor Ort impfen lassen

Das „Nova Rock Encore“ soll zeigen, wie große Konzerte in Zukunft sicher veranstaltet werden können – und nicht zuletzt ein Anreiz dafür sein, sich impfen zu lassen. „Wir können hier nur Zahlen und Fakten erarbeiten, die wir gerne zur Verfügung stellen, und dir wir auch kundtun werden. Und ich hoffe, auf Basis dessen, können wir so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren“, so Tatar. Die Zahlen können sich sehen lassen: 86 Prozent der Besucher waren geimpft, 180 Besucher haben sich sogar vor Ort impfen lassen. Das nächste Nova Rock im kommenden Juni soll dann wieder in Nickelsdorf stattfinden.