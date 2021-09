Impflotterie: Bereits 13.700 Menschen angemeldet

Diese hohe Beteiligung sei ein überaus positives Signal, dass diese Initiative bei der Bevölkerung ankommt und angenommen wird, sagte Doskozil zu diesem Zwischenstand. Das Land sehe die Lotterie als Instrument, um die Impfbereitschaft weiter anzuheben.

„Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Vorreiterrolle des Burgenlandes beim Impfen weiter auszubauen und die Impfrate über 80 Prozent zu heben. Damit schaffen wir die Basis, dass unser Bundesland sicher durch den Herbst kommt, und können auch dafür eintreten, dass nach dem Muster von Dänemark keine Covid-19-bedingten Einschränkungen für die Bevölkerung mehr nötig sind“, so der Landeshauptmann.

Das Burgenland sei bisher mit einem Kurs der positiven Anreize in Sachen Covid-19-Impfung gut gefahren und behalte diese Strategie bei. Die Impflotterie sei deshalb in eine Informations- und Aktivierungsoffensive eingebettet, mit der weitere Bevölkerungsgruppen überzeugt werden sollen.

Aufklärungsabende für Eltern und Schüler

So haben am Freitag Aufklärungsabende für Eltern und Schülerinnen und Schüler von zwölf bis 15 Jahren begonnen, die an insgesamt zehn Standorten durchgeführt werden. Insgesamt haben sich dafür bereits mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet – Veranstaltungen am BG Mattersburg (14.9.), BORG Güssing (15.9.) sowie an den BG Oberpullendorf und Oberschützen (16.9.) sowie an der HAK Frauenkirchen und HTL Eisenstadt (17.9.) gibt es in den kommenden Tagen. Anmeldungen sind direkt bei den Schulen möglich.

Eigene Informationsangebote soll es zum Beispiel für junge Frauen mit Kinderwunsch geben. Parallel dazu werden weitere niederschwellige Impfangebote forciert. Dabei setzt das Land einerseits auf offene Impftage, andererseits auf das Angebot mobiler Impfteams, das zielgruppengerecht vor allem Vereinen und Betrieben offeriert werden soll. Unterm Strich wird mit diesem Maßnahmenpaket ein Ziel von 10.000 zusätzlichen Erstimpfungen bis zum Landesfeiertag 11. November angepeilt.

Anmeldung noch bis 11. November

Ab diesem Zielwert wird auch die seit Samstag laufende Impflotterie ausgespielt, an der sich alle Menschen mit Hauptwohnsitz Burgenland beteiligen können, die bereits geimpft wurden oder sich jetzt impfen lassen. Die Anmeldung für die Lotterie ist bis 11. November um 0.00 Uhr auf der Impfhomepage des Landes möglich. Auf dieser Homepage wird nicht nur über die zu gewinnenden Preise informiert, Impfwillige finden hier auch einen passenden Impftermin und werden über Sonderimpfaktionen informiert.