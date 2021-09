Dritter Stich im Pflegeheim

Im Pflegekompetenzzentrum des Österreichischen Arbeitersamariterbundes in Olbendorf (Bezirk Güssing) wurde Montagfrüh bereits um 8.00 Uhr mit der Auffrischungsimpfung gestartet. Verabreicht wurde der dritte Stich von Impfarzt Erwin Pollanz. „Es wird der Impfstoff von Pfizer verabreicht. Eine Auffrischungsimpfung ist notwendig, weil die Antikörper im Lauf der Zeit weniger werden und um wieder einen guten Impfschutz zu haben, braucht man eine Auffrischungsimpfung“, so Pollanz.

Impfbereitschaft im Pflegeheim hoch

Im Pflegekompetenzzentrum Olbendorf sind 30 betagte Menschen untergebracht. Unter allen sei die Bereitschaft für den dritten Stich groß, sagte Christine Ecker, die Heimleiterin aller burgenländischen Pflegezentren des Arbeitersamariterbundes. „Die Impfbereitschaft ist sehr hoch bei unseren Bewohnern, da sie auch erlebt haben, wie es ist, in einer Pandemie in einer Pflegeeinrichtung zu sein. Es sind derzeit 70 Prozent unserer Bewohner für den dritten Stich angemeldet – die Begründung ist, dass einige Bewohner erst nachher geimpft wurden. Jene, die später bei uns aufgenommen wurden, wurden erst später mit dem ersten Stich versehen – dadurch schiebt sich das Ganze nach hinten“, so Ecker.

ORF

Weitere 1.600 Personen werden geimpft

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bei der ersten und zweiten Impfung gleich behandelt worden und werden auch in den nächsten Tagen geimpft, sagte Ecker. 58 Personen erhielten am Montag in den Altenwohn- und Pflegeheimen den dritten Stich. In den nächsten Tagen und Wochen werden weitere 1.600 Personen in diesem Bereich eine Auffrischungsimpfung erhalten, danach wird das Personal im Gesundheitsbereich geimpft, hieß es dazu von der Impf-Koordination des Landes.

Risikopatienten und all jene, die bereits vollimmunisiert sind, können sich sich in den nächsten Wochen für den dritten Stich über das Vormerksystem des Landes anmelden. Derzeit wird das System noch entsprechend adaptiert, hieß es.