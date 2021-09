Dankeschön an junge Ehrenamtliche

Als zusätzliches Zuckerl gab es am gratis „Dankeschön-Tag“ in der Sonnentherme auch eine Zaubershow. Simon Gerdenitsch, Martin Meidl, Raphael Simon und Samuel Gerdenitsch sind vier Freunde aus Mattersburg. Sie engagieren sich seit mehreren Jahren bei der Feuerwehr, so wie Hunderte andere Jugendliche auch. Für Raphael Simon ist das Spannendste, wenn er zu einem Einsatz mit Blaulicht fährt, aber auch die diversen Ausbildungen, wie zum Beispiel Erste Hilfe, so Raphael Simon.

„Mich hat es interessiert. Ich wollte schauen, wie es ist und dann hat es mir gefallen und ich bin geblieben“, sagte Martin Meidl. „Ich bin seit drei Jahren bei der Feuerwehr Mattersburg, weil ich die Einsätze cool finde. Es gibt jedes Jahr einen Bewerb und bei dem will ich auch immer dabei sein“, so Simon Gerdenitsch. „Mein Bruder ist auch bei der Feuerwehr. Der hat viel Gutes darüber erzählt, da habe ich mir gedacht, ich gehe auch“, sagte Samuel Gerdenitsch.

Mitglieder engagieren sich oft lebenslang

Die meisten Kinder kommen über ihre Eltern und Verwandten zur Feuerwehr oder zum Roten Kreuz, wachsen so langsam in das Vereinsleben hinein und bleiben oft ein Leben lang engagierte Mitglieder. „Mein Papa ist bei der Feuerwehr, die Geschwister auch – es wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Mir gefällt, dass man Menschenleben retten kann und dass man ausgebildet wird“, so Nora Trachta, die bei der Feuerwehr Oberpullendorf ist.

„Es geht darum Danke zu sagen an die Jugendlichen, die sich in so jungen Jahren schon bei Einsatzorganisationen engagieren – sei es bei der Feuerwehr, der Rettungshundebrigarde, dem Jugend-Rot-Kreuz oder bei der Wasserrettung. Diese Jugendlichen sind für uns die Helden von morgen, deshalb wollen wir Danke sagen in Form eines Tageseintritts in der Sonnentherme Lutzmannsburg“, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Dem ersten „Dankeschön“- Badetag sollen noch weitere folgen: die Aktion des Landes „We are heroes“ läuft noch bis Weihnachten.