Milletich wird neuer ÖFB-Präsident

„Es freut mich, dass mir der Wahlausschuss das Vertrauen geschenkt hat. Ich kann jetzt schon versprechen, dass ich mich nach der Wahl durch die Hauptversammlung mit voller Kraft für den ÖFB, seine Vereine und alle im Fußball in Österreich Engagierten einsetzen werde“, wurde Milletich in einer ÖFB-Aussendung zitiert.

Weiters sagte der Burgenländer in seiner ersten Reaktion: „Ich möchte dem amtierenden Präsidenten Dr. Leo Windtner meinen großen Dank und meine Anerkennung aussprechen für das, was er für den österreichischen Fußball geleistet hat und immer noch leistet." Mehr dazu in sport.ORF.at

BFV-Präsident und Unternehmer

Milletich ist seit März 2012 Chef des burgenländischen Landesverbandes. Das Präsidentenamt und damit die Nachfolge von Leo Windtner tritt Milletich am 17. Oktober im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung des ÖFB in Velden an. Im Zivilberuf ist Milletich als Chef des Bohmann-Verlages und damit als Unternehmer tätig – mehr dazu in Parndorf: Standort für Bohmann-Verlag.