Hannelore Veit blickt zurück auf 9/11

Der ORF sei damals sehr schnell auf Sendung gegangen und man wusste zuerst nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Zuerst sei man von einem Unfall ausgegangen, denn es sei von einer Sportmaschine die Rede gewesen.

„Kriege heute noch Gänsehaut“

„Eugen Freund ist damals an meiner Seite gesessen, ist gerade als Korrespondent aus Washington frisch zurück gewesen in Wien und wir sind live auf Sendung gewesen, als der zweite Flieger in den zweiten Turm geflogen ist und da haben wir uns beide angeschaut und gewusst: Das ist ein Terroranschlag. Dann ist es Schlag auf Schlag gegangen und ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke“, so Hannelore Veit in „Burgenland heute“. „Es war dann irgendwo das Gefühl, was passiert denn da jetzt noch, da ist etwas Großes im Gange und wir wissen nicht, wohin das geht“.

Hannelore Veit im Gespräch mit Raphaela Pint

Westliches Weltbild geriet ins Wanken

Die Wirkung dieses Ereignisses sei ihr damals nicht bewusst gewesen, vor allem nicht, wenn man am Moderatorentisch sitzt, da komme die Professionalität durch. „Ich glaube, ich habe ein paar Wochen gebraucht, um wirklich zu begreifen, zu erfassen, was da jetzt passiert ist“, erinnerte sich Veit. Durch die Terroranschläge habe sich das Weltbild enorm verändert. Man habe immer geglaubt, der Westen mit seinen Werten setze sich durch, das war eine Zäsur und das westliche Weltbild geriet ins Wanken.

Durch die nachfolgenden im Irak und in Afghanistan hätte die USA gelernt, dass das nicht ihre Rolle ist. „Sehr viele junge Amerikaner, junge Amerikanerinnen sind ums Leben gekommen, noch viel mehr Zivilisten in Afghanistan, im Irak und natürlich fragen sich die Amerikaner, wozu das alles, was hat es gebracht – nichts“, so die ehemalige ZIB-Moderatorin und USA-Korrespondentin Hannelore Veit in „Burgenland heute“.