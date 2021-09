Schon 10.000 Besucher bei Jubiläumsschau

Besonders erfreulich sei das positive Feedback auf die Inhalte der Schau, so Darabos in einer Aussendung: „Wir haben hier offenbar den Nerv getroffen.“ Er hofft, dass dieser Besucherstrom auch weiter anhält.

LMS/Daniel Fenz

Als 10.000. Besucher der Jubiläumsausstellung wurden Markus Bartolich und Maria Maletic aus Pama (Bezrik Neusiedl am See) begrüßt. Als Anerkennung gab es einen Gutschein für das Reduce Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf und einen Jubiläumssammelband zum 100-jährigen Bestehen des Burgenlandes.