29 Neuinfektionen und Cluster in Olbendorf

Auch die Zahl der Spitalspatienten ist gestiegen. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 22 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt – um vier mehr als am Vortag. Eine Person wird intensivmedizinisch betreut. 792 Burgenländerinnen und Burgenländer befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

In Olbendorf gibt es zudem einen Coronavirus-Cluster. Betroffen sind 19 Personen nach einer gemeinsamen Wallfahrt, mit Rückreise in einem Bus. Der Koordinationsstab des Landes bestätigt einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“.

Mehr als 197.000 vollständig geimpft

205.673 Burgenländer und Burgenländerinnen sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, davon sind 197.510 vollständig immunisiert. Damit sich noch mehr Menschen impfen lassen, wurde im Burgenland eine Impflotterie als Anreiz dafür gestartet – mehr dazu in Impflotterie: Anmeldestart am Samstag.