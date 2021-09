45 Neuinfektionen und öffentlicher Aufruf

Eine Person, die sich am 4. und 5. September in der Wassererlebniswelt Moschendorf aufgehalten hat, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesundheitsbehörde ersucht deshalb alle Menschen, die im Zeitraum von 4. bis 5. September die Wassererlebniswelt Moschendorf besucht haben, einen PCR-Test in den BITZ zu machen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Der Aufruf gilt auch für alle, die bereits vollständig geimpft sind.

45 Neuinfektionen, ein Todesfall

Im Burgenland wurden am Freitag 45 CoV-Neuinfektionen gemeldet. Österreichweit waren es 2.341 neue Fälle. Im Burgenland müssen derzeit 18 Menschen wegen einer Coronavirus-Infektion im Spital behandelt werden, eine Person intensivmedizinisch. Eine 93-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 754 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

205.024 Burgenländerinnen und Burgenländer sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft – 197.559 davon sind bereits vollimmunisiert.