Erste Schulwoche: Neun positive CoV-Tests

In Schulen in Niederösterreich, dem Burgenland und an den Wiener Volksschulen wurden in der ersten Schulwoche rund 240.000 PCR-Tests durchgeführt – 280 davon waren positiv. Auf Niederösterreich entfielen dabei 187 positive Tests, auf das Burgenland neun und auf Wien 84 – wobei in der Bundeshauptstadt vorerst nur die Ergebnisse für die Volksschulen vorliegen. Im Burgenland gab es damit die wenigsten Infektionsfälle – bisher ist keine Klasse im Quarantäne.