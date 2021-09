Nemeth als Wirtschaftsbundobmann wiedergewählt

Nemeth ist zum insgesamt fünften Mal in diese Funktion gewählt worden. „Ich sehe dieses Wahlergebnis als Bestätigung der erfolgreichen Arbeit für unsere Betriebe in den vergangenen Jahren“, so Nemeth. Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit als Wirtschaftsbundobmann sei die Stärkung des freien Wettbewerbs setzen.

Wirtschaftsbund

Als Stellvertreter stehen Nemeth künftig Bettina Pauschenwein, Johann Lackner und Hannes Mosonyi zur Seite. Nemeth und sein Team seien starke Partner für die Wirtschaft, hieß es dazu von ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.