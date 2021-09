Regionalliga-Ost: Draßburg will siegen

Draßburg hält nach sechs Runden bei gerade mal einem Punkt. Der wurde im Derby gegen Neusiedl geholt. Der Gegner am Freitag – Bruck an der Leitha – liegt für das Team von Trainer Franz Lederer sportlich aber in Reichweite. Die Niederösterreicher sind aktuell Tabellen-Zehnter. In einem Bewerbsspiel konnte Draßburg gegen Bruck noch nicht gewinnen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Schon um 19.00 Uhr beginnt die Partie des SC Neusiedl gegen den FC Marchfeld/Mansdorf. Mit einem Sieg können sich die Neusiedler im oberen Tabellendrittel festsetzen. Abgesagt wurde die Partie Wiener Viktoria gegen Admira Juniors. Bei den Wienern gibt es mehrere Coronavirus-Fälle.

Oberwart ist spielfrei in dieser Runde

In der Burgenlandliga ist Tabellenführer Oberwart in dieser Runde spielfrei. Damit ergibt sich eine Chance für die Konkurrenz. Die schärfsten Verfolger der Oberwarter spielen am Samstag. Am Freitag ist Titelfavorit Siegendorf erstmals unter dem neuen Trainer Marek Kausich im Einsatz. Ab 19.30 Uhr gibt es ein Heimspiel gegen Bad Sauerbrunn. Die weiteren Partien am Freitag lauten: Markt Allhau – Klingenbach, Leithaprodersdorf – Ritzing und St. Margarethen – Güssing.