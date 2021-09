Politik

Strommer neuer Obmann des ÖVP-Seniorenbundes

In Pamhagen ist am Donnerstag eine Ära zu Ende gegangen: Nach 18 Jahren an der Spitze des ÖVP-Seniorenbundes übergab Kurt Korbatits die Obmannschaft an Rudolf Strommer. Der ehemalige ÖVP-Klubobmann im Landtag wurde mit 96,6 Prozent der Delegiertenstimme zum neuen Obmann des Seniorenbundes gewählt.