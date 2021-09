Landtag wieder für Besucher geöffnet

Das Landhaus bietet nach der coronavirus-bedingten Pause nun wieder Führungen an. Diese werden vielfältiger und altersgerechter sein, versprach Landtagspräsidentin Verena Dunst. „Es geht nichts über direkte Gespräche und die Möglichkeit sich auszutauschen. Um die Führungen – vor allem die Anmeldung für die Führungen – zu erleichtern, wurde ein Tool programmiert“, so Dunst.

Diese Neuerungen sind Teil der Demokratieoffensive, die die Landtagspräsidentin weiter voran treiben will. In diesem Zuge wurden auch Informationsflyer an alle höheren Schulen verschickt. Zudem wurde in der Sommerpause intensiv an einer besseren EDV-Technik gearbeitet. Dabei wurden die Daten- und Ausfallsicherheit für alle Klubs erhöht.

ORF

„Kernstück der Demokratie“

Im Hinblick auf die kommenden Landtagssitzungen und die dort mitunter vorkommenden heftigen Wortgefechte, sagte Dunst, dass hier auch klar Inhalte aufeinander prallen würden. „Das ist Demokratie. Das ist das Kernstück der Demokratie, weil es hier verschiedene Meinungen gibt. Daher ist das ganz normal und gehört dazu“, so Dunst.

Die nächste Landtagssitzung findet am 23. September statt. Bei dieser Sitzungen werden, unter Einhaltung der 3-G-Regel, alle 36 Abgeordneten anwesend sein. Zuschauer sind aufgrund der Corona Bestimmungen noch nicht im Landtagssitzungssaal zugelassen, sie können die Sitzung jedoch per Live Stream mit verfolgen.