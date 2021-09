52 CoV-Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 16 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung. 705 Burgenländerinnen und Burgenländer befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Derzeit noch Normalbetrieb in den Spitälern

Im Burgenland werden derzeit noch keine Operationen verschoben. Sollten die Patientenzahlen weiter steigen, sei man aber vorbereitet, nicht unmittelbar notwendige Operationen zu verschieben, hieß es am Donnerstag von der KRAGES, der burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft. Man versuche, möglichst lange im Normalbetrieb zu bleiben, sagte auch eine Sprecherin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 204.829 Burgenländerinnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. Davon sind 197.473 Personen bereits vollständig geimpft.