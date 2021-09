Geburtenstation Oberpullendorf soll bleiben

Dieser Fortbestand gelte jedenfalls bis 2025, so Doskozil. Sollten die für den Erhalt einer Station notwendigen Fallzahlen bis dahin erreicht werden, wird diese Abteilung des Oberpullendorfer Krankenhauses auch darüber hinaus bestehen bleiben.

Anfang des Jahres sorgte eine etwaige Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus Oberpullendorf für politische Diskussionen. Die ÖVP Burgenland kämpfte dagegen an – mehr dazu in Diskussion um Geburtenstation Oberpullendorf und in Mögliche Schließung von Geburtenstation.