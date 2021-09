Verfassungsgerichtshof: Station im Burgenland

„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ So lautet der Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung. Besucherinnen und Besucher der Wanderausstellung können den Inhalt der Verfassung nachlesen und virtuell an einem Quiz teilnehmen. Der Verfassungsgerichtshof kommt zu den Menschen und präsentiert seine Aufgaben, so Christoph Grabenwarter, der Präsident des Verfassungshofes.

„Die Bundesverfassung gewährt jedem Menschen eine große Anzahl von Menschenrechten. Wenn durch einen Akt der Behörde, ein Mensch glaubt, in seinen Rechten verletzt zu sein, dann hat er in Österreich die Möglichkeit Gerichte anzurufen. Wenn am Ende ein Grundrecht auf Asyl, oder das Grundrecht auf Freiheit der Meinungsäußerung beschränkt wird, gibt es eine letzte Instanz, die das nachprüft“, so Grabenwarter.

Ausstellung bis 14. September in Eisenstadt

Die Ausstellung richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, betonte Landtagspräsidentin Verena Dunst bei der Eröffnung. „Gerichtsbarkeit behandelt jeden gleich – das kann schnell vergehen – genau deshalb sind mir die jungen Menschen wichtig – aufpassen- das es so bleibt, wie es ist. Das System kann schnell sein – und auch schnell als -absurdum gestellt werden – dann ist es vorbei mit Wohlstand und Frieden“, so Dunst.

Die Ausstellung zum 100. Geburtstag des Verfassungsgerichtshofes macht bis 14. September Station in Eisenstadt – vis a vis von Schloss Esterhazy.