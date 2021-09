„Wir sind 100“ im ORF-Hauptabendprogramm

Für die Aufzeichnung des Galaabends „Wir sind 100“ wurde das Granarium auf Burg Schlaining in ein Fernsehstudio umfunktioniert. Aufgrund der Coronavirus-Sicherheitsbestimmungen war nur eine gewisse Anzahl an Gästen aus Politik, Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Sport und Gesellschaft möglich.

Für ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der ORF als größtes Medienunternehmen des Landes dem Burgenland eine eigene Geburtstags-Fernsehshow widmet. Der ORF sei nicht nur ein wesentlicher Faktor für die Identitätsstiftung im Burgenland, sondern auch ein Teil des Gedächtnisses des Burgenlandes, denn viele Ton- und Videodokumente, die in der Jubiläumsausstellung des Landes auf Burg Schlaining zu sehen sind, kommen aus den Archiven des ORF, so Herics.

Bunter Streifzug durch die Geschichte

Aufgezeichnet wurde die 90-minütige Show mit sechs Kameras, moderiert wird sie von Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Martin Ganster. Inhaltlich wird ein bunter Streifzug durch die Geschichte des Burgenlandes geboten, so Sendungsverantwortlicher Andreas Riedl: „Wir versuchen da in 90 Minuten, 100 Jahre Geschichte zusammenzufassen. Wir haben einen bunten Bogen gespannt von 1921 bis 2021. Es gibt Musikzuspielungen, es gibt interessante Talk-Gäste, die zur Geschichte etwas sagen werden, und wir blicken auch in die Zukunft mit jungen Burgenländerinnen und Burgenländern.“

Mit dabei sind prominente Vertreterinnen und Vertreter des Landes – an der Spitze Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer sowie Künstlerinnen und Künstler, Vertreter aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Tourismus und viele andere Prominente. Dabei kommt auch Musik aus dem Burgenland – von der Tamburizza bis zum modernen Blechblasensemble – nicht zu kurz.

Ab 20.15 Uhr im ORF

„Wir sind 100“ – die Geburtstags-Fernsehshow auf Burg Schlaining, dem Schauplatz der Jubiläumsausstellung. Zu sehen am Mittwoch, dem 8. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2/B, in der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand.