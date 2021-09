Sport

Fußball nur noch mit „1-G-Regel“?

Ein unscheinbares Info-Schreiben des Burgenländischen Fußballverbandes vom vergangenen Freitag könnte einen Hinweis darauf geben, was den heimischen Fußball in den kommenden Wochen erwartet. In dem Mail an alle Klubs ging es um mögliche Konsequenzen für den Fußball bei einer Einführung der „1-G-Regel.“