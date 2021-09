ÖFB-Päsident: Milletich als Kandidat nominiert

Milletich stammt aus Parndorf. Der 65-Jährige führt den BFV seit 2008. Der Unternehmer ist aber auch Miteigentümer des Bohmann-Verlages. Das Verlagshaus ist eines der größten in Österreich. Der zweite Kandidat ist der Unternehmer Roland Schmid. Er ist 45 Jahre alt und in der Immobilienbranche tätig. Seine Kandidatur für das Amt des Rapid-Präsidenten 2019 war nicht erfolgreich. Dafür unterstützt er derzeit den Nachwuchs der Vienna nach Kräften.

Hearing noch diese Woche

Beide müssen sich nun in der nächsten Wahlausschusssitzung am Samstag einem Hearing stellen, unmittelbar danach fällt die Entscheidung. Offiziell gewählt wird der neue Präsident am 17. Oktober in Velden im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung des ÖFB. Windtner hatte bereits vor Wochen angekündigt, nicht mehr zur Wahl anzutreten. Ex-Rapid-Chef Michael Krammer wurde vom Wahlausschuss nicht auf die Kandidatenliste gesetzt.