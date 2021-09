VHS schicken wieder Bücher auf Reisen

Bei dieser Aktion werden Bücher im öffentlichen Raum verteilt, wo sie von jedem mitgenommen und gelesen werden können. Jedes Buch hat eine Identifikationsnummer, anhand derer man online nachschauen kann, wo ein „gefundenes“ und „mitgenommenes“ Buch schon überall war. Man kann auch selbst einen Eintrag zu diesem Buch machen, damit andere „Book Crosser“ wissen, wo sich das Buch genau befindet. Nach dem Lesen soll das Buch wieder an einem Ort abgelegt werden, wo der nächste Leser es finden kann – etwa in einem Lokal oder in der Bahn.

ORF

„Ohne Lesekompetenz können viele Bereiche des Lebens nicht oder nur ungenügend erschlossen werden. Lesen hilft bei der Orientierung in der Welt, leistet einen wichtigen Beitrag zur Entfaltung der Persönlichkeit und ist ein zentrales Instrument für den Erwerb von Bildung“, heißt es von den Volkshochschulen.