Wagner verkauft seine Sicherheitsfirma

Neue Eigentümer der Sicherheitsfirma sind die Raiffeisen Continuum GmbH und die HAP Industrie Invest GmbH – beide sind auf die Unternehmensnachfolge für Klein- und Mittelbetriebe in Österreich spezialisiert – sowie der Manager Jürgen Gruber. Der Niederösterreicher war unter anderem bei Rapid Wien tätig.

Stilschweigen über Kaufpreis vereinbart

Er sei 58 Jahre und damit in einem Alter, in dem man schön langsam Weichen für die Zukunft stelle, sagte Herbert Wagner über die Beweggründe, sein Unternehmen mit Sitz in Eisenstadt zu verkaufen. Seine Kinder hätten sich anders entschieden und seien daher für die Nachfolge nicht zur Verfügung gestanden. Die Investoren seien auf ihn zugekommen und man sei sich einig geworden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

ORF

Wagner begann sein Unternehmen vor 21 Jahren als Ein-Mann-Betrieb. Zuletzt war er Arbeitgeber für 80 Fixangestellte und 350 fallweise Beschäftigte. Für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde sich gar nichts ändern, so Wagner: „Sie sehen halt nur am Chefsessel einen anderen sitzen.“

Wagner bleibt in der Branche

Die Wagner Sicherheits GmbH ist nicht nur für die Security bei Großveranstaltungen im Einsatz. Das Unternehmen bot bereits Ende Oktober des Vorjahres Covid-19-Tests an. Nach dem Ausscheiden aus seiner alten Firma bleibt Herbert Wagner weiterhin Unternehmer. Der 58-jährige Krisenmanager aus Sigless wird künftig Sicherheitskonzepte entwickeln.