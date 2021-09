Mädchen bei Auffahrunfall verletzt

Ein 39-jähriger Grieche und seine deutsche Lebensgefährtin waren gegen 7.00 Uhr in Richtung Neusiedl am See unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich neben der Achtjährigen noch drei weitere Kinder, darunter ein neun Monate altes Baby. Der betrunkene Fahrer aus dem Bezirk Bruck an der Leitha fuhr hinter ihnen und krachte dann in den Pkw. Die gesamte Familie in dem anderen Wagen wurde nach der Erstversorgung zur näheren Untersuchung in die Unfallambulanz Frauenkirchen gebracht.