Inform: Zufriedene Bilanz

Am Sonntag, dem letzten der fünf Inform-Tage, war der Besucherandrang besonders groß. Trotz genauer 3-G-Kontrollen an allen Eingängen wurden bis Sonntagnachmittag insgesamt rund 15.000 Besucher gezählt. Das entsprach in etwa den Erwartungen der Messeleitung. Mehr als 200 Firmen aus dem In- und Ausland waren auf der Jubiläums-Inform vertreten. Viele der Besucher waren vom gebotenen Branchenmix beeindruckt. Sowohl in den Hallen als auch im Freigelände zeigten sich die meisten Aussteller mit dem Messegeschäft durchwegs zufrieden.

Besucherin Irmgard Fuchs aus Wenigzell, Besucher Günther Hadl aus Rosendorf und Landtechnik-Ausstellerin Gabriele Huber, Gartengestalter Markus Schiller und Poolanbieter Martin Toth über die Inform

Positiv war auch das Feedback der meisten Besucher, hieß seitens des Messebüros. Groß war auch wieder das Interesse an der Tierschau. Obwohl es heuer nicht einfach war, die Inform zu organisieren, zog Messeveranstalter Markus Tuider eine positive Bilanz über die 50. Inform.

Bessere Frequenz als 2019

„Angesichts dieser Umstände ist es uns sehr gut ergangen. Wir hatten sogar an drei Tagen eine etwas bessere Frequenz als 2019, nur der Samstag war etwas schwächer. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, vor allem, weil es auch für die Aussteller wichtig war, dass wir wieder etwas gezeigt und veranstaltet haben“, so Tuider.

Genuss-Messe im November

Heuer gab es keinen Vergnügungspark. Ob sich das auf die Besucherzahlen ausgewirkt habe, könne er nicht sagen, so Tuider, aber generell sei es besser, wenn ein Vergnügungspark dabei ist – man habe beobachten können, dass weniger Kinder auf dem Gelände waren.

Die nächste Großveranstaltung auf dem Messezentrum in Oberwart wird im November die Genuss-Messe sein, die im Vorjahr ebenso wie die Inform coronavirus-bedingt nicht stattfinden konnte.