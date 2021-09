Coronavirus

Gewinnspiel als Impfanreiz

Das Coronavirus bleibt ein ständiges Problem. Die Zahl der Neuinfektionen steigt, die der Krankenhausaufenthalte auch und trotzdem verzichten zu viele Menschen auf eine Impfung. So wie andere österreichische Städte und Gemeinden, will auch Eisenstadt einen Impfanreiz schaffen – der besteht aus einen Gewinnspiel, das mit Schulstart am 6. September startet.