Weinpionier feiert

Rund 300 Gäste feierten gemeinsam mit der Familie in Großhöflein. „Für mich war Anton Kollwentz immer ein großes Vorbild und ist es heute noch. Das ist wirklich noch ein Winzer der alten Schule, der mit seinem Boden und den Reben sehr verbunden ist“, so Winzer Josef Umathum. „Der Jubilar Anton Kollwentz war der erste Winzer, der mit seinen Weinen in Richtung Arlberg, in Richtung Westösterreich gegangen ist – das ist eine Erfolgsgeschichte“, so Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. „Besonders jetzt, wo wir versuchen Wein und Tourismus stärker zu positionieren, gibt es keinen besseren Markenbotschafter – deshalb sind wir der Familie Kollwentz sehr dankbar. Anton Kollwentz wurde vor kurzem das Komturkreuz verliehen. Das ist die höchste Auszeichnung des Burgenlandes – völlig verdient“, so Herbert Oschep, Büroleiter des Landeshauptmannes.

„Mein Mann musste im Weingarten arbeiten – er wollte sonst nichts anderes tun“, sagte Seniorchefin Margarete Kollwentz. „Die Weingärten und der Keller waren für mich wichtig. Ich habe es leicht gehabt, weil ich mit dem ganzen Papierkram nichts zu tun hatte. Um das Finanzielle hat sich die Frau gekümmert“, so der Jubilar, Winzer Anton Kollwentz. Das Ehepaar feierte bereits vor zehn Jahren die Goldene Hochzeit.

Mit der Zeit gehen

„Ohne seine Frau, die Familie wäre das alles nicht gegangen. Auch hier sieht man bei der nächsten Generation, dass ohne die Frau nichts gehen würde“, so Josef Schuler, Direktor der „Weinakademie Österreich“. Man geht im Weingut mit der Zeit, wie man auch an der jüngsten Generation sieht. „Man sieht bei den jungen Leuten, dass viele auf Instagram schauen. Die versuchen wir auf dem Laufenden zu halten, was gerade im Weingarten passiert“, so Barbara Kollwentz, Absolventin „International Wine Business“ FH Krems.

„Wir sind beide sehr froh, dass die Barbara wieder da ist – ohne sie hätten wir das Fest nicht so hinbekommen“, so Winzerin Heidi Kollwentz. „Die jüngste Tochter ist im Weingarten und im Keller unterwegs, die eifert mir nach – und die Maria hat studiert und ist in einem Verlagshaus tätig“, sagte Winzer Andi Kollwentz.