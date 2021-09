Kultur

Thomas Stipsits kündigt dreimonatige Bühnenpause an

Der Kabarettist, Schauspieler und Autor Thomas Stipsits (38) hat am Samstag auf Facebook eine dreimonatige „Bühnenpause“ angekündigt. In den vergangenen Monaten sei er mit intensiven Dreharbeiten, seinem dritten Stinatz-Krimi, weiteren Film- und Fernsehprojekten sowie Liveauftritten sehr beschäftigt gewesen. Nun sei ihm die Kraft ausgegangen, so Stipsits.