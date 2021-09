WLV: Qualitätskontrolle durchgeführt

Nach eingehender Prüfung wurde der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland vom TÜV Austria ISO-Zertifiziert, freute sich Klaus Sauer vom WLV. Für ihn ist das Ergebnis eine weitere Bestätigung der Qualitätssicherung durch den WLV. „Es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es ist nicht nur die Wasserqualität, die in bester Qualität abgegeben wird – sondern auch der ganze Dienstleitungsbetrieb. Man muss sich vorstellen, der Wasserleitungsverband ist nicht nur Wasserproduktion und Lieferung über die Rohrleitungen, sondern wir haben auch 65.000 Kunden zu betreuen. Hier ist auch dieses Kundenservice in Frage gestellt worden und wir haben hier beste Qualitätswerte bekommen“, so Sauer.

Das Leitungsnetz des WLV ist an die 2.900 Kilometer lang, zusätzlich gilt es 100 Außenanlagen wie Brunnen, Hochbehälter und Quellen zu betreuen, so Sauer. Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland versorgt in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg rund 190.000 Einwohner mit Trinkwasser. Im Vorjahr wurden vom WLV rund 16 Millionen Kubikmeter Trinkwasser an die Kunden abgegeben.