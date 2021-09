32 Neuinfektionen: Mückstein auf „Impftour“

Startpunkt war Kittsee (Bezirk Neusiedl am See), wo derzeit nur knapp 43 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert sind. 49 Impfwillige kamen am Freitag in die Ordination von Alois Lingitz, um sich vom Gesundheitsminister impfen zu lassen. „Das war eine gute Gelegenheit, Leuten zuzuhören, die sich erst jetzt den Erststich geholt haben. Es ist wichtig zu verstehen, weshalb einige noch unsicher sind. Nur so werden wir möglichst viele Menschen davon überzeugen können, sich die schützende Impfung zu holen und die Durchimpfungsrate weiter steigern“, betonte Mückstein. Seine „Impftour“ setzt er am 18. September mit dem niederösterreichischen Impfbus fort.

Sozialministerium

Ein Todesfall

Eine 90-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg auf 304. 18.552 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle betrug 19.202. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zwölf an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung. 547 (+55) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 340.904 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 166.770 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 85,5.