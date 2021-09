Tierisches Singspiel zum Schulstart

Der Titel des Singspiels lautet „Wenn die Ziege schwimmen lernen“. Die gebürtige Oberwarterin Angelika Messner hat das Libretto geschrieben. Messner führt Regie, die Musik stammt von Thomas Monetti. Für das Singspiel haben die beiden insgesamt zehn Künstlerinnen und Künstler engagiert. Im Ensemble sind Profi-Schauspieler, aber auch Orchestermusiker und Schlagersängerinnen wie Niki Kracher vertreten.

In „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ geht es um eine strenge Schuleule, die ihren Tieren klettern, fliegen und schwimmen beibringen will. Nur die besten Schüler bekommen gute Noten. Der Lehrplan nimmt keine Rücksicht auf die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Schüler, und so wird das Ganze zum Desaster. Sogar der talentierte Kolibri verzweifelt auf der Jagd nach guten Noten.

„Wenn die Ziege schwimmen lernen“ ist ein Kammerspiel, das von klassischer Musik bis hin zum Schlager alles bietet. Am Freitag feiert das Singspiel mit Unterstützung des OHO im Übungskindergarten in Oberwart Premiere. Die nächste Vorstellung findet am Sonntag statt. Weitere Vorstellungen folgen am 17., 18. und 19. September.