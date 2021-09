Vorträge und Rundgänge am Tag der jüdischen Kultur

Die „Europäischen Tage der jüdischen Kultur“ sollen an die Geschichte erinnern und das jüdische Erbe sichtbar machen. Der Aktionstag am 5.September wird in Kooperation mit den burgenländischen Volkhochschulen, dem Österreichischen Jüdischen Museum in Eisenstadt und lokalen Gedenkinitiativen organisiert. Es gibt geführte Rundgänge in sieben Ortschaften des Landes, darunter Frauenkirchen, Lockenhaus und Güssing.

„Natürlich sieht man das Rathaus, in dem die ehemalige Synagoge untergebracht war. Was das Ganze lebendig macht, sind die Ausführungen desjenigen, der durch diesen Ort fürhrt. Es geht hier um eine lebendige Vermittlung der Geschichte einer ehemaligen jüdischen Gemeinde“, betont Koordinator Michael Schreiber von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft.

Roman über Vertreibung der Juden in Kittsee und Pama

In der Evangelischen Kirche von Stadtschlaining wird Klezmer-Musik vom Ensemble „Quattro Grammo“ erklingen. Im Schloss Kittsee wird der Roman „Über den dunklen Fluss“ des deutsch-britischen Schrifstellers Peter de Mendelsohn präsentiert. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt und setzt sich mit der Vertreibung der Juden aus Kittsee und Pama auseinander.

„Dort hat es ja die Geschichte gegeben, dass die Juden auf die Donau ausgesetzt worden sind. Sie haben dort über einen längeren Zeitraum auf einem Schiff verbracht, bis sukzessive Aufenthaltsgenehmigungen in anderen Staaten eingelangt sind“, so Michael Schreiber. Der Eintritt zu den „Europäischen Tagen der jüdischen Kultur“ ist kostenlos. Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist eine Anmeldung erwünscht.