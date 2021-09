Bilanz: Durchwachsener Sommer für Bäder

Das Freibad in der Landeshauptstadt Eisenstadt etwa verzeichnet weniger Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr. Rund 16.000 Gäste sind gezählt worden – etwa 8.000 weniger als vor einem Jahr. In Eisenstadt macht man hauptsächlich das schlechte Wetter im Mai und August dafür verantwortlich. Im Neusiedler Strandbad sind zudem ausländische Tagesgäste ausgeblieben, sagt Anna Horvath, Geschäftsführerin der Freizeitbetriebe Neusiedl am See. Für slowakische und ungarische Gäste sei es laut Horvath wegen der 3-G Regeln schwieriger gewesen zu kommen.

ORF

In Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) hingegen ist die Saison mit einer Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnittsjahr sehr gut verlaufen. Vor allem Familien haben das Strandbad genutzt. Auch in Gols (Bezirk Neusiedl am See) war man positiv überrascht, insgesamt sind 40.000 Badegäste gekommen. Die Besucherzahlen liegen damit über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Und auch in Königsdorf (Bezirk Jennersdorf) verzeichnet der Naturbadesee Königsdorf man mit mit 45.000 Badegästen einen Besucherrekord.