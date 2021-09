Verkehr

VCÖ-Mobilitätspreis vergeben

In Eisenstadt ist am Donnerstag der diesjährige VCÖ-Mobilitätspreis verliehen worden. Er stand heuer unter dem Motto „Aufbruch in die Mobilität“ und zeigt klimaverträgliche Lösungen für Verkehrsprobleme. Drei Projekte wurden ausgezeichnet.