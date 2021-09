Impflotterie erst ab bestimmter Impfquote

Obwohl das Burgenland bei der Durchimpfung im Bundesländervergleich vorne liegt, soll die Impfquote höher werden. Erreicht werden soll das durch die Idee einer Lotterie, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im ORF-Burgenland-Sommergespräch am Mittwochabend.

Ziel ist es, bis zum burgenländischen Landesfeiertag, dem 11. November, noch mindestens 10.000 weitere Burgenländerinnen und Burgenländer zu impfen. Derzeit sind 167.000 Personen durch Impfungen des Landes Burgenland vollimmunisiert, dazu kommen noch Burgenländerinnen und Burgenländer, die zum Beispiel in anderen Bundesländern geimpft wurden.

Ungeimpfte entscheiden über Stattfinden der Lotterie

Ist Mitte November eine bestimmte Quote erreicht, startet die Lotterie. Ungeimpfte könnten also durch ihr Verhalten entscheiden, ob es diese Lotterie gebe oder nicht, hieß es am Donnerstag aus dem Büro des Landeshauptmannes. Im Internet wird ein Zähler installiert, der die aktuellen Zahlen anzeigt. Sollte die Lotterie starten, sind alle Burgenländerinnen und Burgenländer teilnahmeberechtigt, die bis zum 11. November mindestens einmal geimpft worden sind. Die Teilnahme ist gratis.

Hunderte Preise sind vorgesehen – darunter zum Beispiel E-Bikes und ein Auto. Alle Details werden nächste Woche bekannt gegeben, weil noch einige organisatorische Fragen geklärt werden müssen.

Dritter Impftag ohne Anmeldung

Am Freitag kann sich von 14 bis 18 Uhr jeder impfen lassen, der 18 Jahre oder älter ist und bisher noch keine Impfung erhalten hat. Die Impfung ohne Anmeldung kann in den Impf- und Testzentren in Gols, Eisenstadt, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz gemacht werden. Verimpft wird Johnson&Johnson, daher ist nur eine Dosis für die vollständige Immunisierung notwendig – mehr dazu in Dritter Impftag ohne Anmeldung.

„Alles gurgelt“ ab Oktober

Ab Oktober kommt im Burgenland die Aktion „Alles gurgelt“ – dann können PCR-Tests mittels Gurgeltests von zu Hause aus gemacht werden. Die bestehenden Impf- und Testzentren sollen in Folge durch „Alles gurgelt“ ersetzt werden. Die Tests sind und bleiben in jedem Fall weiterhin gratis, hieß es vom Landeshauptmann.