Nico Wiener verpasst knapp Medaille

Beim 3D-Bogenschießen wird nicht auf Scheiben, sondern auf im Gelände aufgestellte dreidimensionale Tierfiguren geschossen. Wiener war bei der EM am Mittwoch im Mixed-Bewerb mit der Salzburgerin Ingrid Ronacher im Einsatz. Das Mixed-Team landete auf dem vierten Platz. Es habe eben ein bisschen etwas gefehlt, so Wiener: „Wir haben beide nicht so gut geschossen.“

ORF

Am Donnerstag hat Wiener einen Ruhetag, am Freitag geht es für ihn im Teambewerb weiter: Gemeinsam mit Franz Harg und Alois Steinwender trifft er als Team Österreich im Viertelfinale auf Dänemark. Am Samstag tritt Wiener dann im Einzel-Halbfinale an.