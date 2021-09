ÖBV: Pinezich neuer Sportkoordinator

Der österreichische Basketballverband stellt seine Sportstruktur auf neue Beine, um aus den vorhandenen Möglichkeiten das Optimum herauszuholen. Pinezich soll dabei eine wesentliche Rolle spielen. Er sei das letzte Puzzlestück in der sportlichen Neuausrichtung, sagte der ÖBV-Geschäftsführer Johannes Wiesmann.

ORF

Man habe eine neue Struktur eingerichtet, in der ein Sportrat, der aus den Teamchefs der verschiedenen Sparten zusammengestellt sei, entscheide. Der Sportkoordinator sei der verlängerte Arm in den Verband, der die Entscheidungen umsetzen werde, so Wiesmann.